《2024風生水起》｜首播驚爆李丞責尋龍增財運，林盛斌誓做多仔公引熱議

全新風水賀年節目《位元堂安宮牛黃丸呈獻：2024 風生水起》明晚（29 日）首播，首周播映日期及時間為周一（29 日）至周三（31 日）晚 10 點半翡翠台。《風生水起》主持陣容鼎盛，除了有開心果及好運代表薛家燕外，還有「東張女神」陳懿德、許文軒及徐文浩，還有著名堪輿學家李丞責及麥玲玲師傅每集坐陣，分別負責走遍香港九龍新界、解構各區風水格局，指點觀眾「龍年行運秘笈」的「區區行大運」，及為藝人嘉賓加強運勢的「龍年開運搵師傅」環節。