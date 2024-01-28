《2024風生水起》｜首播驚爆李丞責尋龍增財運，林盛斌誓做多仔公引熱議
全新風水賀年節目《位元堂安宮牛黃丸呈獻：2024 風生水起》明晚（29 日）首播，首周播映日期及時間為周一（29 日）至周三（31 日）晚 10 點半翡翠台。《風生水起》主持陣容鼎盛，除了有開心果及好運代表薛家燕外，還有「東張女神」陳懿德、許文軒及徐文浩，還有著名堪輿學家李丞責及麥玲玲師傅每集坐陣，分別負責走遍香港九龍新界、解構各區風水格局，指點觀眾「龍年行運秘笈」的「區區行大運」，及為藝人嘉賓加強運勢的「龍年開運搵師傅」環節。
本周李丞責師傅將先後走訪元朗、北區、北角及港島南區，找麥玲玲師傅指點迷津的藝人嘉賓則有林盛斌伉儷、何依婷、吳幸美及朱咪咪。明晚首播的第一集，李丞責師傅除了會 part 住元朗大地主安德尊等，在元朗區大派揮春向街坊送祝福外，還會走訪元朗不同店舖為大小老闆提供龍年生意暢旺貼士。此外，李丞責師傅又會教大家如何深入北區「尋龍」，增強龍年財運，並在「龍王廟」即場傳授龍年拜神妙法，除了會講出今年拜神的兩大好日外，還會教大家拜神必備物件，更只需準備一件就夠。
阿 Bob「四下巴」面相惹圍攻？
至於首集藝人嘉賓林盛斌，與老婆黃乙頤竟攜帶「驗孕棒」向玲玲師傅開門見山追問龍年添丁可能性，嚇得家燕姐不懂如何反應，場面爆笑。談到想龍年添丁原因，阿 Bob 直言：「五個先好，五福臨門吖嘛！」玲玲師傅聞言亦快人快語指阿Bob 由於耳仔「雙珠朝口」，是典型「多仔公」面相；加上老婆面相亦極度旺夫兼有子女運，故二人要龍年添丁絕對如虎添翼。搞笑的是，當玲玲師傅講到下巴面相時，大家竟不約而同圍攻阿 Bob 的「四下巴」，場面惹笑。到底甚麼是「雙珠朝口」？甚麼面相是旺夫兼子女孝順呢？玲玲師傅還會分享小八卦—為何龍年特別多人追 B 之謎，萬勿錯過。
龍年家居正財偏財位大公開
除了李丞責及玲玲師傅主持的兩大重頭環節，還有另外三名堪輿學家負責的單元，有元海的「元來家家有天機」、唐碧霞的「龍年帶富碧人來」及黃楚淇的「新春『關』心你」。當中較為有趣的，是黃楚淇的「『關』心你」除會介紹關公及拜關公要訣外，還推介了龍年三大開運外賣，當中一款更是大人細路都喜歡！
而碧霞師傅本集則會推介全香港最適合買彩券的投注站，並會開心 Share 龍年 12生肖的開運數字，萬勿錯過。元海師傅則會開心 share 家居天機，除了教大家找出龍年家居正財位及如何以蔬菜催旺正財位外，還會指出家居偏財位，內容豐富又有趣。