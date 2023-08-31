30分鐘收工料理｜星級名廚教你速食料理腎虧+甩頭髮主題噱頭十足

向來緊貼觀眾實際需要的 J2（82 台），瞄準香港人「瘋狂 OT」、「貪快」及「貪方便」三大特質，推出全新噱頭飲食節目《30 分鐘收工料理》，逢周一至周五晚 8 點半 J2（82 台）播出，並以「快靚正」、「一煲過搞掂」兼且「唔使洗好多碗」為節目使命。