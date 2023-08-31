30分鐘收工料理｜星級名廚教你速食料理腎虧+甩頭髮主題噱頭十足
向來緊貼觀眾實際需要的 J2（82 台），瞄準香港人「瘋狂 OT」、「貪快」及「貪方便」三大特質，推出全新噱頭飲食節目《30 分鐘收工料理》，逢周一至周五晚 8 點半 J2（82 台）播出，並以「快靚正」、「一煲過搞掂」兼且「唔使洗好多碗」為節目使命。
的 Charmaine，曾吸引張曼玉、劉嘉玲及梁朝偉等成為座上客，與不少藝人亦私交甚篤，有「星級教煮」封號。另曾推出《鹹蝦燦之味》、《鹹蝦燦味道日誌》的星級料理班烹飪導師 John Rocha，是一名中葡混血兒，特點是從小喜歡烹飪的他、從嫲嫲和媽媽身上學會不少正在失傳的澳葡家庭料理食譜，堪稱澳葡家庭料理專家。
其餘五位名廚分別為（排名不分先後）：曾於三星米芝蓮餐廳工作的法式餐廳創辦人Esther Sham；曾於檳城酒店擔任總廚的正宗娘惹菜系擔當 Derek Choong；擅長新意念港
式菜、高級餐廳行政總廚 Will Leung；有開設烹飪學校的西日式甜品大師 Muse Leung；及星級酒店中菜主廚的新派粵菜擔當小儀。除了星級廚師夠吸引，節目每集主題亦相當抵死特別，有引發共鳴感的「開會開到腦閉塞」、「突然間想帶飯」、「返工坐到發晒福」及「老細亂發脾氣」系列；及關心顧眾健康的「成日對 Mon 眼都乾」、「忍尿忍到腎都虧」及「壓力爆到甩頭髮」系列，想見識「腎虧」同「甩頭髮」系列菜式，就要密切留意《30分鐘收工料理》。
《收工料理》每集均會派出兩位名廚大顯身手，今晚（8 月 31 日）及明晚（9 月 1 日）一集主題分別為「出咗糧食豪啲」及「又要開 OT」，示範菜式包括小龍蝦海膽意粉、娘惹黑果蠔汁炒大蠔麵、日式洋蔥澆汁滑蛋飯及米仔粉咖哩。四款菜式中，以娘惹黑果蠔汁炒大蠔麵最為特別吸引，雖然材料看似複雜又非一般，煮出來的效果亦相當精緻兼有層次，但原來整味餸烹煮過程十分簡單，主廚 Derek 除了會教大家香港邊度可以買到黑果，更會教大家點食「有毒黑果」最安全。除了炮製菜式特別，七位主廚更會開心分享大量烹煮秘訣及貼士，例如教大家如何利用「黑魔法」提升餸菜鮮味、煮意粉水溫幾多度為之最 good，及泰國魚露優勝之處等，萬勿錯過。
圖片說明：
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