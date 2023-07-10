DM旅導遊｜倪嘉雯葉靖儀玩轉馬來西亞　高顏值大馬女神輪住做嘉賓

DM旅導遊｜J2（82 台）推出全新旅遊節目《DM旅導遊》，明晚（10 日）起逢周一至五晚 10 點半 J2（82 台）播映。節目中，擔任主持的 J2er 倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）孖住玩轉馬來西亞，每集更會DM（私訊）邀請當地高顏值、高人氣 KOL 擔任導遊，為觀眾推介大馬最新、最潮、最好玩景點。頭三集邀請的大馬女神份量十足，分別是「大馬女車神」劉芷妤（Adele）、「大馬王敏奕」陳玟蒽（Jacy）和「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）。