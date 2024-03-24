《Grand住去臺北》｜黃翠如C君臺北奢華之旅 爆笑「床照」惡搞引期待

全新綜藝節目《渣打優先理財特約： Grand 住去台北》，由 4 月 6 日開始，逢周六晚九點翡翠台播映，節目由拍攝旅遊節目經驗豐富的黃翠如及周奕瑋（Jarvis），夥拍名嘴兼「綜藝大腦」C 君齊齊擔任主持，以「相愛相殺」的搞笑互寸方式，帶領觀眾體驗香港人最愛旅遊熱點之一的台北的不一樣豪華體驗，是次除了是三人首度合作外，亦是三人首度體驗包機外遊滋味。親嚐 1 萬新台幣一碗牛肉麵