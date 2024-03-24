《Grand住去臺北》｜黃翠如C君臺北奢華之旅 爆笑「床照」惡搞引期待
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全新綜藝節目《渣打優先理財特約： Grand 住去台北》，由 4 月 6 日開始，逢周六晚九點翡翠台播映，節目由拍攝旅遊節目經驗豐富的黃翠如及周奕瑋（Jarvis），夥拍名嘴兼「綜藝大腦」C 君齊齊擔任主持，以「相愛相殺」的搞笑互寸方式，帶領觀眾體驗香港人最愛旅遊熱點之一的台北的不一樣豪華體驗，是次除了是三人首度合作外，亦是三人首度體驗包機外遊滋味。親嚐 1 萬新台幣一碗牛肉麵
節目雖然只有兩集，但內容卻相當豐富，其中四大超豪華體驗推介包括：全球最貴價值 1 萬新台幣（約 2,550 港幣）的牛肉麵、有五星級酒店服務包底的星級Glamping 體驗、到連續六年獲得台灣米芝蓮一星的餐廳、品嚐由港人總廚主理的「總廚人生料理」、以及到舒淇渡假時指定的溫泉套房 Room Tour。除了超豪體驗，三位主持還會走訪台北現時最新最 Hit 打卡及玩樂熱點。
Jarvis 人肉資料庫擔當
三位主持在節目肩負不同重任，作為後輩兼出名記性好的 Jarvis，獲安排背誦節目中所有重要資料，只要是涉及資訊的部分都必定有 Jarvis 份；而 C 君除了主持，在拍攝過程中還擔任隨團攝影師，除了見到漂亮及有特色的地方或建設會馬上舉機，更為翠如拍下不少美照。C 君笑言之所以培養出愛攝影嗜好，全因陪女士 Shopping 陪得太多，他笑言：「陪女士行商場經驗我好豐富，呢個亦都令我間接喜歡咗攝影，當佢哋唔知行幾耐時，你就可以影吓商場，又可以影吓唔同擺設，歎下咖啡咁，女士有女士行街時間，我自己又有自己攝影時間。」
另在製作組公開的首輪宣傳照中，翠如與 C 君竟驚現床照，不過卻美感不足、爆笑有餘，其中一張 C 君更舉起腳皮挨近翠如的臉，認真跩跩！
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圖片來源：圖片來源：TVB