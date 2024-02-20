《HOME即是識》｜周吉佩、支嚳儀被森美嘲「吉儀隊」不老來，邊隊吞蛋收場？魏嘉信緊張澄清非一齊生三個！
由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。《HOME 即是識》是一個關於家居大小事的問答遊戲節目，透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事。參賽者不論藝人或素人、只要擅長處理家中大小雜事就能參加，組隊爭奪高達港幣 10 萬元的獎金獎品！
吉吉靠洗碗紓壓 支嚳儀自揭「香水抌垃圾」妙法
今（20 日）、明（21 日）兩晚播出的第三輪初賽，藝人隊是來自《中年好聲音》的周吉佩（吉吉）和支嚳儀、曹敏寶和魏嘉信；素人隊則有加菲貓＋小丸子、Mandy＋Kenneth、Rainy＋Paddy 以及 Carol＋Ming。「家務擔當」吉吉自揭嗜好是洗碗，
笑言透過洗碗能清空頭腦，是紓壓好方法；支嚳儀則笑指自己更換垃圾袋時會噴香水，確保每次扔垃圾都香氣四溢。對於吉吉與支嚳儀組隊，森美更笑指「唔老黎」：「一個叫阿吉，一個叫阿儀，咪吉儀組合？！」認真抵死！講到生得最多小朋友的隊伍，魏嘉信即自告奮勇：「我哋都三個，夾埋……唔係一齊生！」森美聞言即揶揄：「知道唔係你兩個生，律師講嘢果然精準好多（魏嘉信職業為律師）。」在第一回合選擇題，其中一題指雞蛋尖頭向下放更能保鮮，擁有 5 年家庭主婦經驗的曹敏寶即頭頭是道說：「我知道蛋嘅氣室喺闊啲嗰邊，所以倒轉擺蛋黃喺上面，同氣室接觸多啲……」究竟曹敏寶隊可有答對問題？節目自有分曉。第二回合實驗題，除了摺襪比賽、還有鬥快令磨砂玻璃變回清透，一眾嘉賓玩得相當落力，場面熱鬧。搞笑的是，有一隊無論如何落力，最終都是「吞蛋」收場，到底是哪一隊？輪到最激烈的雪櫃爭奪道具環節，究竟使用甚麼物件能有效去除金屬表面油漬？「吉儀隊」派出支嚳儀做代表與 Kenneth 對戰，二人和平地各自選了不同的道具，到底家中自設小農莊種蔬果的 Mandy＋Kenneth、會否因本身具備相關知識最終得