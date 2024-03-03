HOME即是識｜泳兒自稱洗碗達人 錯洗十年碗怕嫁不出 艾妮全能解答獲森美高評
由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。《HOME 即是識》是一個關於家居大小事的問答遊戲節目，透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事。參賽者不論藝人或素人、只要擅長處理家中大小雜事就能參加，組隊爭奪高達港幣 10 萬元的獎金獎品！
上周三（2 月 28 日）晚播出的第五輪初賽由藝人隊泳兒＋黃明德、許靖韻＋艾妮擔任嘉賓，素人隊則有波兒＋Yanice、柏喬＋顏太、Nic＋Winnie 和 Ricky ＋羅
記。泳兒甫出場即自認是洗碗達人：「我最叻洗碗，快靚正！」言猶在耳，泳兒卻在第一回合即出洋相，其中一條問題是「百潔布應該用黃或綠色一面？」，泳兒說：「我洗咗十幾年碗都係用黃色。」而正確答案其實是綠色面，換言之泳兒一直用錯方法洗碗！經過一輪激戰，泳兒＋黃明德和許靖韻＋艾妮分別獲得 700分，婆孫組合柏喬＋顏太則獲得 1,300 分先拔頭籌！
明晚（4 日）播出的一集，曾做過註冊護士的艾妮搶盡風頭！在最後的「終極搶答題」中，「常識達人」艾妮頻頻出招成功搶分，「咩性質清潔劑加落漂白水會釋出有毒氣體？」、「水費幾多個月結算一次？」、「香港單相電壓幾多伏特？」等問題完全難不到她，其中一題就連問題都未問完，艾妮不單極速答中答案，就連問題都能完美推理出來，非常誇張，森美大讚艾妮：「佢咩都識，男士見到都想娶！」向來搞笑的森美更即場拉紅線，問到素人柏喬對艾妮有沒有興趣，柏喬怕醜仔上身口窒窒，反而婆婆顏太對艾妮嗒晒糖：「得呀！得呀！」場面搞笑。另邊廂，身為同門師姐的泳兒全晚齋坐一條問題都答唔中，她面露難色說：「我驚嫁唔出！」想知道最終哪一隊勝出比賽？密切留意明晚播出的《HOME 即是