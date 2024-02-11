《HOME即是識》｜瀋震軒自揭強迫症古怪習慣，陳欣妍搶答「事後丸」問題引爭議

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的全新問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，將於明晚年初三（12 日）起、逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。《HOME 即是識》是一個關於家居大小事的問答遊戲節目，透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事，加上是次是森美及盈盈繼《學是學非》後再度合體大賣轉數，堪稱「家居版」《學是學非》。參賽者不論藝人或素人、只要擅長處理家中大小雜事就能參加，組隊爭奪高達港幣 10 萬元的獎金獎品！