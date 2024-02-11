《HOME即是識》｜瀋震軒自揭強迫症古怪習慣，陳欣妍搶答「事後丸」問題引爭議
由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的全新問答遊戲節目《OneDegree 家居保險呈獻：HOME 即是識》，將於明晚年初三（12 日）起、逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。《HOME 即是識》是一個關於家居大小事的問答遊戲節目，透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事，加上是次是森美及盈盈繼《學是學非》後再度合體大賣轉數，堪稱「家居版」《學是學非》。參賽者不論藝人或素人、只要擅長處理家中大小雜事就能參加，組隊爭奪高達港幣 10 萬元的獎金獎品！
賽程方面，節目將率先進行 6 場初賽，每場初賽將有 6 隊同時進行比賽，分別為2 隊藝人隊和 4 隊素人隊；每輪比賽分為三個環節進行，分別是選擇題、實驗題和搶答題，參賽者除了要搶答鬥高分，還要鬥搶「識 HOME 盲盒」，盲盒內容除了獎品，還會暗藏「開啟 Bonus 夾萬」鎖匙，每集能成功打開夾萬隊伍，將能贏取一萬元獎金 Bonus！每場初賽獲得最高分隊伍將晉身決賽，換言之決賽共有 6隊家居達人同時進行對決，爭奪終極獎金。
明（12 日）、後（13 日）兩晚是第一輪初賽，藝人隊有 Patrick Sir（林溥來） 和太太關宛珊、沈震軒和女友陳欣妍；素人隊則有黃生＋黃 C 拉、Shing＋Yanka、Patrick＋司琪和呀安＋姵如。行知識型路線的 Patrick Sir 甫出場即大拋書包：「屋企長期擺三樣嘢好緊要，梳打粉、白醋同埋檸檬 ，呢三樣嘢好神奇，通渠都得！」關宛珊亦唔執輸說：「檸檬擺雪櫃可以除臭。」住大屋的沈震軒則分享執屋心得，並自爆有強迫症：「我好似緝毒犬咁，見到邊度有嘢就會執，隻杯歪咗就會整番好。」陳欣妍則挑戰男友底線謂：「為咗滿足佢嘅完美主義，我會將啲杯由啱嘅位擺去唔啱嘅位！」
遊戲環節氣氛同樣熱鬧，其中一條問題「對付血、汗、油脂等污垢，應用哪種物品清潔較有效？」，有 A 小蘇打和 B 檸檬汁選擇，此時對檸檬情有獨鍾的 Patrick Sir，再度大大力推廣檸檬汁好處：「用檸檬汁浸一晚就得！」到底 Patrick Sir 是聲大大冇貨賣、定係真係有料到？節目自有分曉！另邊廂，樣子甜美的陳欣妍玩遊戲時十分搶 Fo，除了經常執雞成功，回答關於「事後丸（緊急避孕丸）」問題時亦表現搶韁。事緣森美還未問完整條問題，陳欣妍即撳燈搶答，森美見狀笑問：「你咁心急，你想生定唔想生呀？」陳欣妍聞言即害羞地擰頭，森美再轉向沈震
軒說：「既然佢咁唔想生，你好好同佢傾吓喇！」更搞笑的是，錄影當日沈震軒父母剛好由加拿大返港、並身處錄影現場捧阿仔場，到底四人之後會否順道家庭會議？
素人隊方面，要數黃生＋黃 C 拉、Shing＋Yanka 這兩隊玩得最為搶 Fo，霸氣外露的黃 C 拉瓣數多多，除了以前是一名老師外，還有地產牌照。Shing＋Yanka 玩實驗題最為落力，除了極速以寶貼＋洗甲水完成清走塗改液任務外，在實驗題終極戰中，大大隻的 Shing 在雪櫃爭奪道具期間更以噸位撞開黃生，戰況激烈！最終首場初賽哪一組獲勝？密切留意《HOME 即是識》。