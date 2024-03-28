Mayanne小喇叭｜岑麗香爆「御夫金句」Gabby揭「爸短」李亞男騷擾祖藍趣事
清談節目《MORAZ 天然草本皮膚靈呈獻：Mayanne 小喇叭》由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持，逢周四、五晚 10 點半翡翠台播映。《Mayanne 小喇叭》每集邀請不同藝人及素人擔任嘉賓，開放討論各樣大膽又破格的香港貼地話題，花生指數爆錶！
一句「跌咗個 Toy（胎）」笑爆全場 麥美恩曾因做褓姆與岑麗香結緣
今晚（28 日）Mayanne 請來兩位同樣來自溫哥華的選美界好姊妹岑麗香及李亞男（Leanne）擔任嘉賓，開心 share 老公經及仔女經，Mayanne 在節目中更透露，
與香香結緣是因為當時自己在溫哥華機緣巧合下做了溫哥華小姐褓姆，因而見著香香成長並成為好友。平時望落溫柔又賢淑的香香及 Leanne，私下原來流著瘋狂的血，香香分享近日一則看似日常的「帶住細路接哥哥放學」事件時，不但表情十級誇張，說到肉緊處更忍不住愈講愈大聲；更因不諳廣東話將「跌咗個玩具」不斷說成「跌咗個 Toy（胎）」，令全場陷入爆笑局面。香香先是嘆氣表示：「開頭冇嘢嘅，細仔乖乖咁坐喺度，咁 Bus mom（校車褓姆）會遞書包畀你，因為（大仔）五歲仲係好細個，你要 Hold 住佢跳落嚟，咁你就（不其然）放低咗另一個架喇。我一放低咗細嗰個，佢就調頭跑，跟住我就大叫 Stop，佢就向住我笑，調頭再跑，癲咗呀！」
香香分享夫妻分工教仔心得
當時仍拖著大仔 Jacob 的香香，只能拉著大仔追趕細仔，豈料大仔卻在緊要關頭「跌咗個 toy」，當時香香望到迎頭有架的士即將駛至，她只能爆 Seed 保護兒子：「我好似慢鏡咁，即刻的起個仔攞埋個 Toy，跟住架的士就過咗。呢個時候個細仔仲跑緊，跟住我就癲咗大叫 Julias，我都見到啲街坊轉過嚟望住我，見到我滴晒汗。」Mayanne 聞言即笑指若身處現場、必定舉機拍攝難得一見的「岑麗香咆哮」一刻，香香亦笑言當時有晒心理準備：「我唔理喇，人命緊要呀。」可愛又精靈的香香分享御夫術時亦相當爆笑，並笑言有句「御夫必殺金句」，可令老公強強任勞任怨：「我老公係惡嗰個嚟，我會成日都讚佢『好 x 呀』，『你識教佢哋執枱，好 x 呀』、『嘩！男人幫小朋友沖涼，好 x 呀』，咁佢就會好願意去做啲事。」除了「御夫術」，香香還分享了夫妻分工教仔心得，萬勿錯過。
曲線大讚王祖藍係好老公
至於 Leanne 的瘋狂搞笑程度亦不遑多讓，向來樂意公開大談老公王祖藍的她，自揭當時祖藍為華姐擔任廣東話導師時，Leanne 竟享有驚人特權，Leanne 事隔多年說起往事仍忍不住沾沾自喜，並 sweet 爆分享愛情保鮮大法，實用又爆笑。結婚多年後仍愛得甜蜜的 Leanne，曲線大數祖藍好處：「其實揀老公要睇吓佢係咪愛你啦，有冇愛埋你屋企，愛埋你啲朋友，同埋係咪專一嘅人，孝唔孝順。」說著說著更反高潮反問 Mayanne：「我鍾意唔等於你鍾意架喎，我畀個老公你，你要唔要吖？」之後又與香香一樣七情上面、搞笑地自揭在家中最愛騷擾老公，並高八度「慳啲啦 Baby」上身謂：「我喺屋企好似喜劇演員，會話：『老公，你同我玩吖！』」說得興奮過籠自知失儀的 Leanne，又會突然煞掣掩嘴說：「Oh sorry！」名副其實 Drama Queen 難怪香香忍不住感嘆謂：「我哋人人都覺得祖藍係好好笑嘅人，但祖藍覺得你係好好笑嘅人，睇得出佢好欣賞你同好錫你。」談到兩名囡囡時，Leanne 又再度發揮搞笑本色，大叫「我愛奶奶」之餘，又大爆Gabby 經常指爸爸很「短」：「喺佢心目中，爸爸係好短嘅，『媽咪高，爸爸短』，我就話：『唔係，唔好咁講，爸爸矮啫』。」Mayanne 聞言笑到面都紅晒之餘，更忍不住質疑問到：「矮同短有咩分別？」想進一步知道 Gabby 眼中的王祖藍是怎樣，以及 Leanne 為何如此愛爆奶奶，並笑言可將「奶奶」借給香香應急？密切留意今晚一集《Mayanne 小喇叭》。