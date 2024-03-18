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Star Talk｜李英愛復拍《大長今》虎媽現形 範冰冰談愛選擇性 Liam花慰問

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J2（82 台）除提供優質節目外，還會報道各地紅星動態及訪問。今晚（18 日）J2（82 台）9 點播出的《娛樂新聞報道》中《Star Talk》環節，請來韓國天后、53 歲的李英愛，接受主持王鎮泉訪問。

今晚《Star Talk》王鎮泉訪問韓國女星李英愛。（圖片來源：TVB）
今晚《Star Talk》王鎮泉訪問韓國女星李英愛。（圖片來源：TVB

李英愛在剛舉行完的「第 17 屆亞洲電影大獎」頒獎禮中，獲大會頒發卓越亞洲電影人大獎，表揚她對影視圈的貢獻。節目一開始主持王鎮泉便跟李英愛「相認」，10 年前二人曾做過訪問。李英愛表示對上一次來港是 2019 年，為 MAMA 頒獎禮擔任頒獎嘉賓，她說︰「今次相隔 5 年再來，香港粉絲熱情的歡迎令我很驚訝，知道大家還記得我很高興，同時會借今次機會，好好品嚐點心。」

今晚《Star Talk》王鎮泉訪問韓國女星李英愛。（圖片來源：TVB）
今晚《Star Talk》王鎮泉訪問韓國女星李英愛。（圖片來源：TVB

李英愛講到跟香港的淵緣，應該是始於跟劉德華合作拍朱古力廣告︰「20 歲那時剛出道，就跟劉德華合作拍廣告，當時他已經是巨星；大約 20 年前與梁朝偉就在斧山電影節撞過面。」她笑言有幻想過三人合作拍《無間道》續集。而近日韓國報道指將開拍《醫女大長今》延續《大長今》劇情，李英愛會參與演出，繼續飾演大長今一角，她興奮的說︰「《大長今》不止是一套劇，是讓全世界認識韓國的『外交官』。」李英愛表示每次重播都會翻睇，記住劇中大長今的教誨。李英愛脾氣溫馴，不少人認定是現實中的大長今，但她自爆都有虎媽上身一刻︰「我的龍鳳胎已經 14 歲上中學，小朋友免不了犯錯，偶爾都會對他們發脾氣。」她又應主持要求，以廣東話說出「大家好，我係李英愛」。2005 年《大長金》於翡翠台黃金時段播映，引發出一股「長金熱」，韓流軟實力傳遍香港。

李英愛跟池珍熙合作的《大長今》，當年掀起一陣熱潮。（圖片來源：TVB）
李英愛跟池珍熙合作的《大長今》，當年掀起一陣熱潮。（圖片來源：TVB

此外，上星期五《Star Talk》主持潘盈慧訪問亞洲電影大獎頒獎嘉賓范冰冰，她表示每次到香港都有回家感覺，同時分享了保持美貌的方法，她笑說︰「就算雷打每天都要敷兩張面膜，肚餓才吃東西。」此行她認識到金馬影帝吳慷仁，大讚對方有氣質。被問到感情生活時，冰冰本着「寧缺莫濫」所以暫未有對象，她笑說︰「家人對我已放棄，沒有催婚。」冰冰透露早前跟《救參》系列男主角里安納遜（Liam Neeson）合作拍攝荷李活電影《The Ice Road 2: Road to the Sky》。劇中冰冰需全英語對白加粗獷打扮，最慘是農曆年要在澳洲開工，未能回鄉團年。Liam 發揮暖男本色，特意送上盆栽花及賀年卡為她解鄉愁。

上周五（15 日）潘盈慧訪問范冰冰。（圖片來源：TVB）
上周五（15 日）潘盈慧訪問范冰冰。（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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