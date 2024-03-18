Star Talk｜李英愛復拍《大長今》虎媽現形 範冰冰談愛選擇性 Liam花慰問

J2（82 台）除提供優質節目外，還會報道各地紅星動態及訪問。今晚（18 日）J2（82 台）9 點播出的《娛樂新聞報道》中《Star Talk》環節，請來韓國天后、53 歲的李英愛，接受主持王鎮泉訪問。