護心中藥｜中藥材黃連預防血管阻塞 中醫拆解護心3招 推薦1款湯水護腦防失智

心臟病、腦中風及高血壓等心血管疾病一直是長者常見毛病。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強指出，儘管現代醫學不斷進步，但許多藥物仍存在局限性及副作用。在這種情況下，中醫藥的「調理為本」智慧，能夠提供心血管健康的全面輔助選擇。