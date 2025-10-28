護心中藥｜中藥材黃連預防血管阻塞 中醫拆解護心3招 推薦1款湯水護腦防失智
廣告
心臟病、腦中風及高血壓等心血管疾病一直是長者常見毛病。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強指出，儘管現代醫學不斷進步，但許多藥物仍存在局限性及副作用。在這種情況下，中醫藥的「調理為本」智慧，能夠提供心血管健康的全面輔助選擇。
中醫大護心策略
洪裕強早前在線上課程中分享了中醫藥在防治心血管疾病方面的獨特方法。他指出，中醫藥強調恢復人體機能的整體平衡，副作用相對較小。其核心治療理念圍繞三大功效：
- 活血化瘀：促進血液循環，清除血管內的瘀滯與阻塞。
- 益氣活血：補充身體能量（氣），促進血液順暢運行。
- 益氣通脈：補足元氣，打通血管通路。
這些功效在治療冠心病、心肌梗塞、病毒性心肌炎及血管狹窄等疾病上，已展現出顯著效果。
多年來的科學研究證實，許多中藥材具有心血管保護作用。洪院長特別提到，黃耆、當歸、川芎、丹參、紅花、川七、葛根、山楂及刺五加等，都是常見且有效的單味中藥，能改善缺血心肌的血液灌流，減少自由基損傷。
此外，中醫的經典複方如「生脈飲」及「炙甘草湯」，被證實具有抗脂質過氧化的作用，能有效降低心肌缺血後因重新灌流而引發心律不整的機率，並有助於縮小梗塞範圍。
黃連素預防血管「再狹窄」
近年來，醫學界發現，從中藥材黃連中萃取出的「黃連素」（又稱小檗鹼），能有效降低血管介入治療後「再狹窄」的復發率。其作用機制包括：
- 抑制血管平滑肌細胞的過度增生。
- 活化抑制細胞生長的基因。
- 降低促進細胞生長的蛋白質表現。
簡而言之，黃連素能有效阻止血管壁在受傷後不正常地增厚，從而預防血管再次堵塞。
黃連的健腦功效
黃連的妙用不僅限於護心。實驗證實，以黃連為君藥的複方「黃連解毒湯」，能有效增加腦部血流量，提升記憶力，對於預防及輔助治療阿茲海默症展現潛力。
使用黃連注意事項
然而，洪裕強院長提醒，黃連屬於藥性寒涼的藥材，絕對不宜過量或長期服用。一般建議每日用量以三錢為上限，且在症狀改善後應減量或停用，以免其寒性損傷脾胃功能，造成身體其他不適。