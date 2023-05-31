《三聖邨的Little Mermaid》️ 香港仔捉到️美人魚帶來大災難? 梁…
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Viu1HK報導：《三聖邨的Little Mermaid》️ 香港仔捉到️美人魚帶來大災難? 梁祖堯寫劇本為自肥 韋羅莎扮紅髮小魚仙
風車草劇團繼《米線女戰士》同《通菜街喪屍戰》後，終於喺今個夏天為觀眾帶嚟災難三部曲既最終章《三聖邨的Little Mermaid》，繼續由阿Dee湯駿業監製梁祖堯編劇，二人聯合執導，仲搵嚟成班老友徐天佑、韋羅莎、胡麗英同邵美君一齊參演！
阿祖今次會揀Little Mermaid作為主題，原來係因為佢細個親眼目睹一場香港都市傳說，想當年喺香港仔避風塘真係有漁船疑似捉到一條美人魚，不過相傳因為美人魚恐嚇班漁民，如果唔放走佢就會令香港毁滅！呢件事令阿祖由有小學記到而家，所以今次佢都借機自肥，演出到佢最愛嘅妖怪題材！雖然佢哋賣晒關子，唔肯透露邊個先係美人魚，不過Rosa嘅美人魚造型就率先曝光，一頭紅髮真係幾似Ariel喎！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]