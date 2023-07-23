現場精華五堅情澳門騷苦練廣東話冧Fans 賴晏駒發高燒做孤獨精 婁峻碩…
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Viu1HK報導：現場精華五堅情澳門騷苦練廣東話冧Fans 賴晏駒發高燒做孤獨精 婁峻碩想結婚？ 陳零九爆喊
《五堅情 Moon Landing月面著陸澳門演唱會》噚晚順利舉行，五子陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉同賴晏駒苦練廣東歌，大唱《海闊天空》為堅果送驚喜。賴晏駒透露自己抵達澳門後即感冒發高燒，但佢仍不忘搞笑「因為怕傳給他們，所以三天都把自己關在房間裡，每天只吃Room Service，然後前天進來的人說我很面熟，但卻以為我是五月天，我說不是，是五堅情，但他卻說不知道！」
而零九喺solo表演時，唱到《Insane》時突然爆喊，「因為這歌算是我這陣子的心情，所以比較感觸一點，眼淚沒有Hold住，對不起。」到偉晉Solo時，則透露粉絲嘅熱情應援，令佢可以食唔停薯片而且仲生咗暗瘡。峻碩喺台上亦透露有結婚打算添！到咗Encore時，五堅情仲走落台同堅果們近距離接觸，並全場大合唱《ALL DAY》同《LALALA》。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]