Jessica自薦跟男友游學修演父女 被重提一腳踏兩船傳聞「清者自清！」…
廣告
Viu1HK報導：Jessica自薦跟男友游學修演父女 被重提一腳踏兩船傳聞「清者自清！」譚旻萱宣讀入圍名單突流鼻血 麥沛東望與演藝師兄陳湛文鬥戲
第17屆亞洲電影大獎今日公布入圍名單，Peter陳湛文、麥沛東、Jessica陳苡臻、朱鑑然、Mandy譚旻萱、栢天男擔任嘉賓宣讀名單！其中Jessica同Mandy都係首次參與電影業界盛事，深感榮幸！壓軸出場嘅Jessica指事前喪背稿，畀自己80分！而Mandy就話緊張到爆，讀讀吓嗰陣仲有個小插曲，竟然流鼻血！
講到Jessica有份參演嘅《年少日記》入圍3項提名，佢即刻變身「Miss Chan」話好戥戲組開心，希望導演卓亦謙再下一城！Jessica指嚟緊希望再拍更多作品，笑答如果同男友游學修一齊演出嘅話，唔做情侶變父女檔！講到游學修近日開live成焦點，當中有網民重提戴綠帽傳聞一事，Jessica指唔係網民咁嘅揣測，清者自清！
上年獲「最佳新演員」嘅麥東，今年搖身一變做嘉賓，佢話係輕鬆啲！又指今次同Peter宣讀入圍名單好大意義，因為佢哋同為演藝師兄弟，但從未交過手！想知麥東最新動向？會有咩作品？「VIP」又會唔會去睇MIRROR演唱會支持「Timo」Anson Lo？即刻去片！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK