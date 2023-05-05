Jer Jeremy應邀參與日本THE FIRST TAKE 合唱《人類群星…
廣告
Viu1HK報導：Jer Jeremy應邀參與日本THE FIRST TAKE 合唱《人類群星閃耀時》緊張似考試
Jer柳應廷同Jeremy李駿傑最近應日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE邀請，以一鏡到底方式拍攝一次性演出，合唱《人類群星閃耀時》。今次係繼Jason陳柏宇後，第二次有香港歌手出現在TFT頻道。講到今次TFT嘅錄影，雙Jer至今仍十分激動、興奮又回味。Jeremy表示「因為喺外國平台做呢件事，又係《人類群星閃耀時》呢首咁難唱嘅歌，所以激動得嚟又好緊張。」Jer就好開心得到TFT呢個平台嘅肯定，仲沾沾話上得去實力都係有返咁上下唱功，「有好多都係自己平時會聽開嘅歌手，所以上到去係榮幸，仲要係自己歌，覺得係成就解鎖。」
TFT因為得一Take唔可以出錯，雙Jer事前跟老師上堂練歌，之前一晚亦喺房裡面練到1、2點不斷重複練習。為咗二人合唱版本，雙Jer同團隊都為歌曲作出新嘅安排，當中包括編曲及和音部分，原本Jer唱嘅版本比較澎湃，今次編曲偏向簡單同清澈，以純粹嘅歌聲配最簡單嘅琴，少少嘅鼓同結他，Jer表示今次係對唱功嘅考試，佢覺得非常難忘；Jeremy就話因為Focus落自己把聲，心情更為緊張，仲大爆花姐亦超緊張，就好似等啲仔考完試放學嘅心情。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]