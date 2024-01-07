任達華演吳嘉麗兒子️靠眼神交流 岑珈其成影壇新貴謙稱唔及膠人張建…
廣告
Viu1HK報導：任達華演吳嘉麗兒子️靠眼神交流 岑珈其成影壇新貴謙稱唔及膠人張建聲談父女戀招積稱真係正！
任達華、張建聲同陳紫萱喺新片《源生罪》飾演三兄弟姊妹，戲中講述長期病患與照顧者嘅內心世界，呢部亦係曾江嘅遺作。
飾演三孩之母嘅係九十年代性感尤物吳家麗，華哥以前同家麗演過唔少激情戲，今次突破性演母子，華哥大讚家麗係神級演技，因為對方要演一個患喉癌病人，大家只能作眼神交流。演陳紫萱契哥嘅卓羲今次都係演警察，讚華哥好專業帶後輩入戲，更重要係經常萬歲，同帶備專業攝影器材跟大家影相，令現場充滿歡樂。
岑珈其今次客串演吳浣儀仔仔，好兄弟肥腸仲專登嚟撐場，講到《金手指》票房報捷，珈其話一定唔關自己事，雖然得到前輩讚賞，佢好謙話自己唔及其餘四膠添。
至於蜜運中嘅張建聲一身白色綿羊仔打扮，佢話畀24歲女友Angel 完全馴服，唔介意被指父女戀，仲招積哥上身好囂張咁話「真係正！你得唔得吖？」講完自己都笑住話「講笑」，但就大讚女友好開通，嚟緊拍攝《一路向西2》有唔少慾情戲，已預埋女友一齊睇首映，想睇更多甜蜜又溫情嘅訪問，記得睇埋足本。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK