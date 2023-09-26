保錡邀尹光合唱《Aunties妳好》主題曲 欲搞「MK王子」x「廟街歌王…
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Viu1HK報導：保錡邀尹光合唱《Aunties妳好》主題曲 欲搞「MK王子」x「廟街歌王」音樂會 奪冰姐媚姨「雙處」之身現場實況
由保錡、冰姐同媚姨主持嘅節目《Aunties妳好》，繼早前衝出香港到檳城拍外景後，今日又有新搞作，就係由保錡一手策劃嘅主題曲要拍MV喇，仲邀請到「光B」尹光合唱，嚟個Uncle x Aunties 世紀crossover，4人邊打麻雀邊載歌載舞，超級盞鬼呀！
光B話同保錡喺節目中合唱《少理阿爸》後，一見如故，仲想做埋客席主持添呀！保錡就話適逢自己出咗新歌《黑貓》，光B又出咗《Dear myself》，為咗同前輩「世紀合唱」，今次碌爆人情卡製作主題曲，希望之後可以同光B齊齊開騷，連騷名都諗埋㗎喇！係咪好想知大佬同光B有咩搞鬼Idea呢？
至於冰姐同媚姨就爆畀保錡「破處」，好彩唔痛咋，講講吓，媚姨又暴走式搞鹹Gag，連大佬都頂唔住呀！想知道呢班Uncle Aunties有幾好笑？記得睇笑餐飽喇！
網民點睇？
支持保錡😍😍😍
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK