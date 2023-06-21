《造星V》網紅唔易做？「姜濤2.0」樂庭拍到日日喊「公主」Adams早知…
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Viu1HK報導：《造星V》網紅唔易做？「姜濤2.0」樂庭拍到日日喊「公主」Adams早知中性特質會被彈️ Snoopy不諳廣東話慘遭整蠱
其實早喺《全民造星V》未正式出街，部份參賽者早已有超強人氣，Adam同樂庭早排出席商場活動時，仲有Fans應援，令自覺係「非典型靚仔」嘅Adams大為感動，仲分享行中性路線嘅苦與樂。
至於因為表演《特務肥姜2.0》而一舞成名嘅樂庭，年僅18歲，仲被冠以「姜濤2.0」稱號，原來佢一度被韓團相中，只係因為想考埋DSE先放棄。樂庭希望向冠軍師兄學習，又自認眼淺集集喊，不過呢種「kam kam哋」嘅性格，締造獨有嘅反差萌。
而台灣代表Snoopy就收穫滿滿友誼，獲路飛同隊友教講廣東話，慢慢克服語言障礙，仲自爆初嚟香港比賽時，因為茶餐廳阿姐好惡而唔敢出街食飯。
此外，「寶姐的寶」路飛坦言跌入復活區時，自覺愧對Fans支持，但希望繼續行演藝路。
網民點睇？
其實xx接班人，系最吾好，每個人都有性格個個不同，做人影子最慘的
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]