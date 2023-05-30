全賴有你《全民造星V》幕後苦與樂 細訴拍攝哭出一公升眼淚 爆與4導師…
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Viu1HK報導：全賴有你《全民造星V》幕後苦與樂 細訴拍攝哭出一公升眼淚 爆與4導師意見爭持常鬧交
「全民神人前傳，我親手造星！」一年容易又《全民造星V》，五朝元老編審謝家驥（KK）、導演阿樂、音樂總監CMgroovy、舞蹈總監耀Sir，細訴造星5年嘅苦與樂，阿樂試過為咗趕進度，喺公司紮足7日營；最難忘係「Frankie之淚」搞喊全場。KK反而從未試過拍到喊，又親解著足5屆ViuTV外套之謎，仲分析韓國練習生參賽嘅利弊。至於耀Sir最難忘拍《前傳》MV嘅辛酸，今屆仲因為導師太好人、花姐退居顧問一職，而同CM老師齊齊「黑化」鬧人，超級勞氣呀！
此外，首任監製嘅許敬麟，笑認係「上錯賊船」，但畀參賽者嘅熱誠感動，仲踢爆1號王鋒放棄8萬月薪參賽，甚至有馬來西亞參賽者揸住兩千蚊就嚟香港比賽，大癲咁話！阿麟仲話為咗淘汰參賽者而同導師吵大鑊，同埋Foul《造星II》季軍Oscar Li而心疼，預告今屆有戲劇性賽果呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]