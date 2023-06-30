《全民造星V 》進入總決賽⭐ Lyman信有熱情定能成功 Taco無法接受…
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Viu1HK報導：《全民造星V 》進入總決賽⭐ Lyman信有熱情定能成功 Taco無法接受與組員比較 亨仔讚濟哥靚仔 希晉獲MC教路
歡樂嘅時光過得特別快！《全民造星V》啱啱播完，十強名單新鮮出爐，唔知大家又貼唔貼得中呢？Viu1率先為大家送上Lyman、Taco、亨仔同希晉嘅專訪，Taco仲嚟個Freestyle做Opening，真係知佢咩料啦！
大熱嘅Lyman唔擔心年紀影響成績，同時多謝兄弟們幫佢惡補廣東話，依家連潮語都識呀，係叻嘅！佢又感謝太太幫自己報名參賽，亦覺得新世代唔需要刻意隱瞞感情狀況，相信觀眾會畀自己嘅熱情同熱誠打動咁話！
至於Taco就笑認玩《造星V》要窮到食樹皮，但自己拒做伸手黨問家人借錢，亦唔怕網友批評佢嘅外表，仲爆咗句好猛志氣Bite添！
唱得之人希晉就感謝Busking前輩MC教路，直認要學表情管理，唔想再樣遇衰出鏡。而亨仔就多謝網友激讚其歌聲，最驚訝係連外表都有讚賞，對於被指似ERROR經理人aka百大型男濟哥，亨仔就超識玩咁答喇！想了解佢哋更多，記得睇訪問喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]