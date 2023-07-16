「做工佬」Ritchie想留港發展 冇畀幕後欺凌 《全民造星V》總決賽場…
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Viu1HK報導：「做工佬」Ritchie想留港發展 冇畀幕後欺凌 《全民造星V》總決賽場外似嘉年華 Lyman最叠馬 Tsoul媽幫阿仔加油
《全民造星V》總決賽今晚舉行，20強參賽者Ritchie、Owen、Kim、Kakit、樂樂、Carson、Adams仲專誠嚟支持隊友，想知佢哋嘅發展大計？同埋十強止步嘅心情係點？連網上傳到似層層嘅幕後欺凌事件都回應埋，真係資訊性Max呀！
十強參賽者嘅FC將九展佈置到嘉年華一樣，其中以頂頭大熱Lyman最叠馬，FC喺中庭大合照時，叫聲震天！而Tsoul媽咪仲專誠嚟打卡，同阿仔講加油，超有愛！臨陣宣佈退賽的Nathan，都有fans應援區！
除咗王鋒、Nathan、Taco、Lyman、Tsoul、Ash、Snoopy、希晉、亨仔、KC嘅應援外，其他落選參賽者都有Fans嚟應援，以「做工佬」Ritchie同Owen最受歡迎。想睇多啲記得睇現場實況喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]