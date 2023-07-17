《全民造星V》⭐賽後鬥放閃？Lyman錫錫老婆️準備齊留港 KC…
廣告
Viu1HK報導：《全民造星V》⭐賽後鬥放閃？Lyman錫錫老婆️準備齊留港 KC要Win Win請去日本食燒肉
《全民造星V》出爐三甲Lyman、KC同亨仔喺賽後接受訪問，Lyman坦言對奪冠感意外，仲話如果香港有好機會，一定會留喺度發展，太太亦會「嫁雞隨雞」，香生香太仲喺現場錫錫，閃到盲呀！
至於KC都唔客氣一齊放閃，佢首先話對於僅敗喺全民投票部分冇失望，因為表演已經充分展現到自我，仲爆咗Lyman太太一個秘密添喎！係咪好想知呢？講到女友Win Win話要請佢食最貴嘅燒肉慶祝，KC就獅子開大口話要去日本食，識玩呀！
而險勝嘅亨仔就大方話希晉同Tsoul更值得攞獎，仲誤爆同《造星》一位殿堂級幕後好熟，笑Cry呀！想睇吓出爐三甲有幾興奮，記得睇喇！
此外，Phoebus講返KC同Win Win係P1X3L嘅跳舞老師，希望之後可以合作。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]