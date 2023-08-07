《造星V》仔仔撐「媽咪」新戲️ Kakit 多job但被寸冇星味？⭐ 韋羅…
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Viu1HK報導：《造星V》仔仔撐「媽咪」新戲️ Kakit 多job但被寸冇星味？⭐ 韋羅莎同陳蕾爭完仔冇不和
《造星V》中「Fung莎星辰」嘅樂樂、Carson、樂庭、Kakit、Cho Lewis今晚好乖仔，專程嚟撐組媽Rosa韋羅莎主演嘅新戲《全個世界都有電話》首映。
Kakit話同樂庭仲特登為「媽咪」夾綠色造型，仲笑其他人「佢哋呢啲就冇乜心。」Carson就話想睇Rosa喊戲嚟偷師。
5子又話瘋狂籌備8月13號嘅Live騷，有人仲自稱係Rosa首席弟子添！講到Kakit較多工作，4位仔仔認羨慕，但有人好大膽笑Kakit冇乜星味喎！
而Rosa就話睇住呢班仔仔大，開心佢哋人氣急升。講到同陳蕾因「爭仔」不和，你估佢有咩解釋？如果下屆《造星》再搵佢做導師仲肯唔肯做？想知？睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]