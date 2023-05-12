《全民造星V⭐》導師爭仔似打MMA? Jay Fung投訴On仔出茅招 R…
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Viu1HK報導：《全民造星V⭐》導師爭仔似打MMA? Jay Fung投訴On仔出茅招 Rosa爭輸陳蕾忍唔住喊
ViuTV真人騷選秀節目《全民造星V》下星一晚播出，今日先喺商場舉行記者會，68位參賽者孖導師Jay Fung、「On仔」陳健安、Rosa韋羅莎同節目主持強尼現身。參賽者分批出場後，再有分組演出，最後齊人跳《前傳》炒熱現場氣氛！
現場更率先播出導師們激烈爭仔嘅MMA畫面，最搞笑係Rosa由台上呻到落台下，目標明確「攻擊」呢日冇到嘅陳蕾出茅招，就連Jay Fung都認真mode「投訴」埋一份，企隔離嘅On仔以一敵二場面爆笑！On仔落力澄清同陳蕾冇做小動作，又自爆節目開拍前曾壓力山大到發惡夢害死班仔仔！至於Rosa、Jay Fung更分別笑話想過劈炮唔撈！而節目依家進入最後直路階段，On仔透露已完成廠景部分，所以佢哋都鬆一口氣！
（1）王鋒、（2）「翻版小方」Nathan、（21）「翻版Tyson Yoshi」瑞銘同（99）KC齊齊受訪，佢哋話都好期待節目播出，其中王鋒同Nathan自認係喊包，特別係當有兄錫被foul嘅moment。問到佢哋之間競爭好大？4子即刻攬晒頸咁話係「一家親」，再問佢哋有心理準備接受網民洗禮？KC話係讚、係彈都會接受，唔使女友Win Win做心理輔導都處理到。
另外，就現場所見（10）路飛、（37）Oscar同（49）Adams已經吸納唔少fans，舉牌、banner通通有齊，甚至仲有埋fc，佢哋感激fans支持，想知佢哋fc叫咩名？記住留意報導！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]