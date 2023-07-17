Lyman大熱奪冠留港發展搵老婆惡補廣東話 KC獲亞軍零失望 季軍亨仔…
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Viu1HK報導：Lyman大熱奪冠留港發展搵老婆惡補廣東話 KC獲亞軍零失望 季軍亨仔感謝fans支持
《全民造星V》總決賽噚晚圓滿結束，冠軍由頂頭大熱Lyman勇奪，KC同亨仔分別得到亞軍同季軍，Lyman同KC仲帶埋太太同女友Win Win入後台放閃，Sweet到爆呀！
Lyman直言想留港發展，廣東話比自己好嘅太太都會陪伴。KC就話僅敗喺全民投票冇失望，希望女友Win Win請自己去日本食燒肉當獎勵。險勝嘅亨仔就大方話希晉同Tsoul更值得攞獎。講到Nathan突然宣佈退賽，三位都話開騷前先知，但當時要專注表演，無暇顧及。
至於評判之一花姐就希望網友對Nathan同王鋒手下留情，又自認係白水Fans，相信導演阿樂只係習慣將粗口當日常用語先惹嚟欺凌嘅誤會。伍詠薇就笑談Lyman同哥哥Richard Eng撞樣一事，大讚Lyman好靚仔。Kay就想跟Tsoul學做跳舞明星咁話！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]