《造星V》Owen首單拖吸金決心留港事業學業雙線發展Maybe識女朋…
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Viu1HK報導：《造星V》Owen首單拖吸金決心留港事業學業雙線發展Maybe識女朋友練廣東話
《造星V》Owen雖然喺比賽20強止步，但佢嘅演藝路啱啱先起步！今日佢首次單拖現身活動吸金，半百o/zone塞爆門口支持，Owen見到勁感動，又指第一次出event既開心又緊張，期待之後可以接多啲job、甚至拍廣告，咩類型都殺呀！
Owen直言會stay喺香港發展，就連屋企人都喺美國嚟咗香港以行動力撐！講到MIRROR經理人寶姐今日跟隨出活動，莫非已動筆簽約？Owen指未簽嘅，所以都好感謝獲照顧，而學業方面佢話都睇緊香港啲課程，睇吓可唔可以銜接到喺美國未完成嘅課程，真係好大決心呀！佢又自評講廣東話有少少進步，笑問會唔會想識番個女朋友練習？Owen答咗句「maybe」，擇偶條件就係「make me happy！」聽落好easy咁喎！想睇Owen個cute cute樣加pose放題，就記住留意訪問啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]