Lyman補擺酒同老婆鬥喊邊個贏？ ASH忽然自爆想有baby王鋒向肥仔偷…
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Viu1HK報導：Lyman補擺酒同老婆鬥喊邊個贏？ ASH忽然自爆想有baby王鋒向肥仔偷師學出貓Adams期待出埠拍綜藝
《造星V》仔仔ASH盧信宥趁今日Boxing Day同「柚蜜」開Christmas Party！佢仲邀請咗成班造星兄弟嚟玩添，包括有Lyman、王鋒、Adams、Carson、Kakit等，ASH話一見到佢哋，《造星V》啲回憶即刻返晒嚟！
而ASH為咗呢次見面會，噚日專登飛返嚟，但佢透露大後日就返馬來西亞準備跨年活動！事隔4個月再嚟香港，佢笑話自己嘅廣東話退步咗，相反Lyman就得戚自讚有進步，全程訪問騷quali！近日Lyman同老婆Zoe返檳城補擺酒，仲要係擺足3日！Lyman搞笑話同老婆battle邊個喊得最勁，自爆最崩潰一刻係睇成長片段！講到造人大計，Lyman笑晒口咁，唔知佢準備好做爸爸未呢？點知喺呢個時候，ASH話都想有個Baby？究竟發生咩事？
同場Adams、王鋒嚟撐兄弟ASH，劇透今晚播出嘅《造星唔造星？》個內容係交換禮物，仲講到今集係考驗到佢哋之間嘅友誼，因為有「慣犯」準備超伏禮物！節目都播出咗一段時間，王鋒指最深刻係肥仔上嚟做導師嘉賓，笑話喺對方身上學到好多trick，咁包唔包括ERROR啲出貓招數先？另外，下月5日生日嘅Adams又有慶祝活動？生日願望又係啲咩？咁多位「造星V」仔仔嚟緊嘅新動向？睇呢條片咪知囉！
網民點睇？
好耐冇見Lyman啦
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK