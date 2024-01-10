《公司冇逼我跑馬拉松》照播已故柳俊江訪問️保錡公開幫兄弟爭取加…
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Viu1HK報導：《公司冇逼我跑馬拉松》照播已故柳俊江訪問️保錡公開幫兄弟爭取加人工妙論阿神「不舉」貧窮限制醫療態度！ Alina「逼」大表哥跑出好身材
保錡@ERROR、「阿神」曾贊學、Alina李炘頤、米露迪同Pony蔡寶欣，今日出席《公司冇逼我跑馬拉松》記者會，保錡同阿神透露剛離世嘅柳俊江訪問會繼續播出，大埔民間體育會都會繼續跑落去。
席間保錡幫好兄弟阿神公開爭取加人工，仲話借錢唔使還都冇問題，最緊要兄弟肯進步。阿神就解釋返兩兄弟喺節目中吵大鑊，保錡先相信自己唔係懶，而係膊頭有傷，所以借錢同推介神醫畀自己，患難見真情呀！不過，保錡嘅訪問邊有咁正經呀，大佬今日又爆金句喇，包括推介「不舉」嘅阿神跟七師傅學「閃電七連鞭」，仲話貧窮限制醫療態度，連浸浴都有影響呀！
此外，Alina、Pony同米露迪分享拍攝難忘事，Alina仲自爆「逼」Stanley晨跑嘅趣事，又大讚男友嘅身形值得期待！Wooo，想知就睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK