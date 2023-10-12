Ian孖Lokman AK互打「鬥硬」 親解冇搭熱氣球之謎 「寧靜海」帶足…
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Viu1HK報導：Ian孖Lokman AK互打「鬥硬」 親解冇搭熱氣球之謎 「寧靜海」帶足3對耳塞對抗「嘈吵山」？️現場實況
ViuTV原創劇《冰上火花》今日舉行記者會，Ian陳卓賢、Lokman楊樂文同AK江生以Full Gear上陣溜冰，型到地裂呀！
三子分享拍劇嘅苦與樂，正副隊長仲起鬨Ian首度獻唱新劇主題曲，又互相拍打Gear力證係「硬漢子」，仲劇透有大家最期待嘅更衣室換衫場口，OMG！小編好想快啲到30號呀！
講到去澳洲拍團綜，Ian親解冇得搭熱氣球升空之謎，仲自爆因為掛住一位女子，而晚晚匿埋喺房喊！咦，咁「同屋主」AK有冇呵返陳仔呢？Ianson又再度放閃喇！想睇三子點樣暴走訪問？同埋AK喺美國拍MV有幾搞笑？記得睇笑餐飽喇！
網民點睇？
期待快啲30/10
#林千帆
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK