劉俊謙新劇頻現生理反應真嘅話會頭暈唔介意被小S撲倒️大讚影后林…
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Viu1HK報導：劉俊謙新劇頻現生理反應真嘅話會頭暈唔介意被小S撲倒️大讚影后林品彤係天才面紅談與女友蔡思韵小別勝新婚
久未在港露面嘅男神劉俊謙今日現身品牌活動，因新劇在台灣爆紅，佢話都好開心，冇諗過有咁大嘅迴響！講到佢喺劇中頻頻有生理反應兼晒美「臀」，從影以嚟最大尺度喎⋯但男神話演嗰陣一啲都唔尷尬，靠道具演得自然，更指做演員就係要keep住突破！
面對女神郭雪芙，劉俊謙話佢哋之間有一個共通點，所以傾得極投契！佢仲意外爆郭雪芙堅係有幫佢按摩添，女友蔡思韵知唔知㗎？提到小S對佢嗒晒糖，劉俊謙話遲啲約對方食飯，希望下次可以同小S對戲，被撲倒都ok咁話！
講起主演電影《小曉》中嘅林品彤成史上最年輕金馬影后，劉俊謙大讚對方係天才，期待電影喺香港上映一齊宣傳！劉俊謙呢期人氣急升變搶手貨，唔知片酬有冇加到呢？與女友長期分隔兩地小別勝新婚？想睇劉俊謙cute爆面紅樣嘅話，就要睇訪問片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK