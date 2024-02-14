劉嘉玲情人節冧同梁朝偉撐枱腳跟偶像碧咸合照笑驚老公社恐調頭走 新年…
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Viu1HK報導：劉嘉玲情人節冧同梁朝偉撐枱腳跟偶像碧咸合照笑驚老公社恐調頭走 新年傳統晒桃花相 背後與張國榮有關？
劉嘉玲趁今日情人節出動派心心！佢冧話年年情人節都會同老公梁朝偉撐枱腳食大餐，仲會交換禮物添，真係甜到痺呀！想知劉嘉玲最開心收到偉仔邊份禮物？今年佢又想收咩禮物呢？
適逢農曆新年，劉嘉玲笑話為咗keep住弗爆身材要勁忍口，又講到每年新年嘅指定動作就係同桃花合照送祝福，而原來呢個「傳統」背後隱藏一個跟好友張國榮嘅故事！
偉仔下個月就飛德國拍新戲，身兼老公經理人嘅劉嘉玲梗係會陪飛貼身照顧，唔知憑《金手指》再被提名角逐金像獎影帝嘅偉仔，到時會唔會出席香港影壇盛事？順帶提起近日兩公婆sweet住去大球場搵碧咸合照一事，劉嘉玲笑爆話以為喺間房影相，點知出到球場見到4萬名球迷都嚇一跳，驚係驚偉仔社恐調頭走呀！
另外，劉嘉玲呢排拍緊一個內地綜藝節目，邀請一班好姊妹亮相，例如有「Do姐」鄭裕玲、楊采妮等，佢話有計劃下一季搵全男班，唔知除咗首選嘅偉仔之外，仲想搵邊位男神？又會唔會搵小鮮肉？劉嘉玲話雖然暫時唔認識MIRROR，但會搵12子嘅歌、訪問了解吓咁話！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK