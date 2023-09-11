現場實況劉德華62歲生日派對 親點陶大宇合唱《倒轉地球》 與何啟華唱…
今年9月27日係劉德華嘅62歲生日，因為疫情停辦咗五年嘅生日會終於再度舉行！「華仔天地」一班忠粉今年特別喺亞博為華仔搞咗個3000人嘅生日派對，仲邀請咗華仔一眾圈中友好出席羅蘭、胡楓、葉倩文、林子祥、容祖兒、陳家樂、陶大宇、姜皓文、陳芷菁、谷德昭、錢嘉樂、何啟華、鄭則仕、湯鎮業、李暉、Cyril、許恩怡和媽咪柏安妮等，非常熱鬧。
生日會開始，華仔話要同fans一齊唱卡拉ok，一口氣獻唱多首經典作品，全場fans大合唱，唔少好朋友被邀請上台，特別係羅蘭姐同修哥呢對淘氣寶貝，讚完華仔好識尊敬長輩後，就拉埋容祖兒一齊合唱《分飛燕》，自稱五音不全嘅羅蘭姐忍唔住開金口，被調皮嘅修哥講笑問「乜你識唱歌嘅咩？」
高潮一浪接一浪，葉蒨文同林子祥以特別嘉賓身份出現，以《敢愛敢做》一曲搞熱個場，陶大宇、陳家樂、何啟華（Dee）更跟華仔首次合體，分別合唱咗《倒轉地球》、《暗裡著迷》及《獨自去偷歡》。大宇加碼唱多兩首華仔嘅作品，與現場fans互動得好開心。被點名上台嘅阿Dee直言「好驚呀！」幸好有華仔同祖兒一齊合唱，終償與劉德華同台合唱《獨自去偷歡》，留下一次難忘嘅美好回憶。
同樣係9月生日嘅葉蒨文（沙麗），跟老公林子祥因為習慣早睡早起，所以提早離場，臨走前不忘再祝華仔happy birthday。濶別五年fanclub再次為自己舉行生日會，華仔感恩咁話「好感謝每一位fans嘅心意，除咗香港之外，好多都係專程由外地而來，我希望我嘅『家人』繼續身體健康，每年生日會都可以見到大家。也感謝一班圈中友好嘅祝福，跟我分享生日嘅喜悅。相識多年嘅魔術師Cyril也跟我同日生日，九月之星仲有沙麗，難得今年一齊慶祝。」
此外，日內華仔就會起程赴加拿大出席「第48屆多倫多影展」獲頒發「特別貢獻獎」及為參展嘅新片《紅毯先生》出席首映禮。
網民點睇？
點解劉華越來越江華😂😅
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