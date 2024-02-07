麥沛東楊偉倫舞台劇為巿民抒發生活壓力被出品人劉德華️即席考驗重…
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Viu1HK報導：麥沛東楊偉倫舞台劇為巿民抒發生活壓力被出品人劉德華️即席考驗重演高潮戲
舞台劇《你好，打劫﹗》共6場嘅演出圓滿結束，尾場觀眾反應熱烈，全場歡呼聲不斷，而出品人劉德華更係專登嚟撐場！華仔喺謝幕嗰陣驚喜上台同導演張達明，以及一眾演員「阿卵」楊偉倫、麥沛東、魯文傑，巢嘉倫、蔡頌思、黎逸正等向觀眾鞠躬致謝！
期間華仔即場要求麥東重演其中一幕高潮戲，讀出基層市民生活中面對嘅種種費用，麥東氣定神閒，一口氣讀出近五十種生活費用，更貼合時事提埋垃圾徵費，似為觀眾舒一口氣，令全場拍爛手掌歡呼叫好！華仔更大讚今次演員們落力演出，並指今次作品好評如潮，期待未來再度公演，甚至自薦演外賣仔呢個角色添呀！
事後華仔喺後台受訪，直言劇團喺疫情期間遇到唔少困難「我希望帶畀大家一啲關於我們身邊多啲嘅事，多啲情況的作品，畀大家真係喺生活上，雖然面對咁多壓力，都能夠透過個呢個劇得到少少解放。」阿卵和麥東亦同聲讚賞今次無論劇本，以至台前幕後都非常用心，希望演出為觀眾帶嚟反思！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK