劉德華想開胡鬧笑片《今晚打老闆》？林家棟博命演出打傷肋骨變「天文…
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Viu1HK報導：劉德華想開胡鬧笑片《今晚打老闆》？林家棟博命演出打傷肋骨變「天文台」️彭于晏爆華仔在片場會人格分裂
呢期電影圈老是常見劉德華，天王同時有多部作品上映，其中一部《潛行》出任監製兼做埋主角，真係要頒個勤力獎畀佢呀！同時亦要頒個專業精神獎畀《潛行》另一主角林家棟，事關佢拍打戲堅持親身上陣，搞到打傷肋骨，好返之後多咗「天文台」呢個副作用「身份」，家棟、華仔即場還原案發經過！
台灣男神Eddie彭于晏被動作指導錢嘉樂大讚有做打仔嘅潛質，而Eddie都話有興趣做動作演員，又笑指今次拍戲練成「鐵頭功」添！佢又提到最難忘嘅一場戲係鬧華仔，當下被對方嘅氣場嚇窒！華仔對Eddie嘅謙虛有極高度讚賞，直言「紅係有理由！」見到華仔、家棟相繼演而優則監，唔知Eddie又有冇心郁郁想做埋監製呢？
家棟事隔10年再同華仔合作，大叫有壓力，因為佢自己set咗個目標，就係要華仔對佢眼前一亮、唔令佢失望！講到如果畀家棟再開戲做監製，佢話想同華仔、Eddie演喜劇，華仔更係自爆一早有條靚橋，暫名為《今晚打老闆》，誓言認真地胡鬧，咁就交畀家棟度埋落去啦！依家就去足本片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK