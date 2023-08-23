72歲劉永廣州買2間複式新樓贈兒子 誤墮騙局買樓️變租樓「今次…
廣告
Viu1HK報導：72歲劉永廣州買2間複式新樓贈兒子 誤墮騙局買樓️變租樓「今次衰貪心」
72歲嘅前亞視藝人 「秦始皇」劉永，早年北移內地發展，至2019年同第三任內地老婆黃麗燕離婚後，就帶埋兩個仔返香港住。不過外形夠晒氣勢嘅劉永，近日竟墮廣州黃埔區「萬薈瓏寓」買樓騙案，俾人呃咗6萬人民幣訂金。今日劉永現身灣仔一酒家舉行記者會詳述遭遇，劉永話自己「衰貪心」，由中介安排去睇樓團，「成個團又帶你去食好嘢又盛，個mall好靚，兩個仔鍾意。」
劉永為咗分別16同12歲嘅囝囝可以去到幾盡？就係幫佢哋喺廣州每人買1間複式靚樓。劉永話兩間樓60萬，落訂簽約先發現買樓變租樓，租借合約更只得20年期，「到時我都90歲，邊有人幫佢哋處理！」劉永想撻訂，但噚日朝早樓盤發展商仲堅持話佢違規，拎唔番6萬訂金仲要賠錢。
好彩劉永朋友多，噚日經香港傳媒爆料，「點知夜晚就主動打嚟話叫我解約，夜晚12點前仲轉數快啲錢俾我。今朝我仲上去拎返晒啲合約。」
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK