《年少日記》奪兩金馬 爾冬陞起哄催婚卓亦謙獲政務司副司長爸爸讚叻仔…
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Viu1HK報導：《年少日記》奪兩金馬 爾冬陞起哄催婚卓亦謙獲政務司副司長爸爸讚叻仔老闆仔黃梓樂恨拍喜劇 想與小野演大賊
港片《年少日記》喺台灣金馬獎連奪「最佳新導演」及「觀眾票選最佳影片」兩獎，成績優異。監製爾冬陞、導演卓亦謙，仲有參演嘅黃梓樂同小野盧鎮業，今日出席記者會接受訪問，導演卓亦謙話自己向來性格悲觀，今次得獎都要時間消化一下，爾冬陞即起哄叫佢不如求婚，導演好認真答其實一早plan咗諗住結婚，但就唔係呢個moment ，情況爆笑！
提到卓亦謙嘅爸爸原來係現任政務司副司長卓永興，佢話被發現呢個秘密冇壓力，爸爸份人比較傳統，冇特別探討學生自殺咁嚴肅嘅劇情，但就有讚佢叻仔。問到戲中鄭中基嘅嚴父角色，係咪爸爸寫照？想知卓亦謙點答就要睇，不過答完連爾冬陞都拍一拍佢讚「答得好」。
老來得女嘅爾冬陞，就話要學習點做一個好爸爸，從囡囡身上仲學習到一樣嘢添。至於「哥哥」梓樂同「弟弟」盧鎮業喺戲中只有一場戲，但為更了解對方，會互相探班，佢哋希望將來有機會合作演大賊，想知邊個做大佬？就要睇嘞。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK