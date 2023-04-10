甘比曾是電影記者 投資支持電影圈 古天樂封華鼎獎影帝喜出望外
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Viu1HK報導：由卓韻芝執導、古天樂、Angela袁澧林、游學修、胡子彤同伍詠詩等演出嘅《送院途中》，成為《第四十七屆香港國際電影節》閉幕電影，眾人偕有份投資嘅「劉太」甘比現身紅地氈。甘比透露疫情期間喺古仔提議下，以「劉鑾雄慈善基金」名義投資1500萬開拍5套電影，希望業界人人有工開，但自己同囡囡就無意客串喇！
古仔就多謝劉生劉太幫助業界，又話《送》片嘅救護個案係真人真事改編，令佢反思甚多。古仔又爆《送》片囡囡同《明日戰記》係同一個人，大讚佢悟性高，又話早排憑《明》片封華鼎影帝喜出望外！
此外，Angela自言對戲時畀古老闆嘅氣場震懾；反而阿修就古生仲鼓勵繼續爆肚。講到早排拍攝日本MV，Angela超興奮，仲話想進軍日本影壇，笑指依家有好多途徑進軍日本，Angela就笑認冇身材，只能靠演技衝出香港，又坦承對爭金獎影后零信心呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]