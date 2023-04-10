甘比曾是電影記者 投資支持電影圈 古天樂封華鼎獎影帝喜出望外

Viu1HK報導：由卓韻芝執導、古天樂、Angela袁澧林、游學修、胡子彤同伍詠詩等演出嘅《送院途中》，成為《第四十七屆香港國際電影節》閉幕電影，眾人偕有份投資嘅「劉太」甘比現身紅地氈。甘比透露疫情期間喺古仔提議下，以「劉鑾雄慈善基金」名義投資1500萬開拍5套電影，希望業界人人有工開，但自己同囡囡就無意客串喇！