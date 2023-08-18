古天樂談193謝票️風波「唔好搞到病或太辛苦！」 張智霖唔擔心囝囝魔…
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Viu1HK報導：古天樂談193謝票️風波「唔好搞到病或太辛苦！」 張智霖唔擔心囝囝魔童談戀愛
古天樂、Chilam張智霖、周秀娜、胡杏兒、羅蘭姐、BabyJohn、張建聲同洪天明等噚晚出席電影《暗殺風暴》首映。曾為《明日戰記》謝票過百場嘅古仔話，如果有時間都會為《暗》片謝票，事關自己鍾意跟觀眾溝通同互動，但如果唔舒服或太忙當然唔會勉強。
講到胡杏兒呻話只得一場對手戲唔夠喉，古仔又分享同杏兒嘅機場奇遇記，笑cry！而Chilam就爆阿仔有「分離恐懼症」，經常黐住自己，亦唔擔心佢有拖拍，古仔即爆金句話「佢冇拖拍就話驚啫！」啱呀！
此外，BabyJohn透露早前出席《狂舞派》十周年放映會時感觸良多，仲話同Lokman、顏卓靈已經由那些年hea cafe，「昇華」到約飲茶嘅年紀，仲試過由中午12點傾到夜晚12點，好彩大家都Keep得好，唔覺有歲月嘅痕跡！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK