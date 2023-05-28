鼓鼓為新歌微電影大突破️拍吻戲 感謝五月天提攜 與Lolly T…
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Viu1HK報導：鼓鼓為新歌微電影大突破️拍吻戲 感謝五月天提攜 與Lolly Talk結成好友
台灣歌手鼓鼓 呂思緯最近跟住師兄兼華人第一天團五月天嚟到香港，擔任演唱會開場嘉賓，同時仲帶埋佢第三張個人專輯，送俾好耐冇見嘅香港歌迷！其中一首寫俾女朋友嘅主打歌《當我變成我們 》仲搵嚟電影《我的少女時代》嘅最強班底，導演陳玉珊執導宋芸樺做女主角，鼓鼓仲獻出佢嘅螢幕初吻，睇到大家嘩嘩聲啊！
而佢今次嚟香港做五月天演唱會開場嘉賓，仲收到特別點歌福利，由師兄阿信親自幫佢打歌！其實五月天幾位師兄平時都好關照鼓鼓，有咩需要幫手都永冇托手踭！而鼓鼓今次嚟香港仲識到四位新朋友，佢哋就係Lolly Talk嘅Tania、Elka、Yanny同阿蛋，佢仲話有機會嚟香港開演唱會一定會請佢哋做嘉賓，而且仲話好welcome Lolly Talk問佢邀歌添！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]