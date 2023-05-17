施柏宇「奔三」前最想染️金毛 林依晨18年後再拍賀軍翔難忘熟悉氣味…
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Viu1HK報導：施柏宇「奔三」前最想染️金毛 林依晨18年後再拍賀軍翔難忘熟悉氣味
台灣零負評女神林依晨旋風式襲港，今日孖住Patrick施柏宇現身尖沙咀出席時裝品牌活動，吸引唔少fans到場支持！Patrick透露好快會入劇組，雖然未知佢今次會同邊幾位演員拍檔，不過林依晨絕對喺佢嘅dream list，仲話一見到對方腦海就會浮現《惡作劇之吻》嘅主題曲。雖然Patrick距離30歲仲有3年時間，不過佢就成日話就快奔三，好想有啲新突破，例如試下染金毛喎！
而林依晨同老公林于超結婚8年，久唔久就會被傳婚變，不過依晨呢日親證夫妻感情不變，仲sweet sweet咁話幫老公揀咗唔少靚衫，更希望嚟緊同老公一齊去大溪地、斐濟旅行添！佢仲講起同老拍檔賀軍翔18年後再度合作真係好多回憶都返晒嚟！再問到想唔想同Patrick合作演姐弟戀，你估女神答咩？入嚟睇片咪知囉！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]