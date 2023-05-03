保錡新歌警惕世人「資質不夠少說話」 盼《陰目偵信》表現能打動張家輝…
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Viu1HK報導：保錡新歌警惕世人「資質不夠少說話」 盼《陰目偵信》表現能打動張家輝️想孖廟街歌王尹光做「九龍灣歌神」
保錡新歌《Echo my Heart》以跑步比喻人生，鼓勵大家向衝，唔好原地踏步，超級正能量！今次製作班底仲搵嚟曾為《幪面超人》做歌嘅日本音樂人合作，認真威威豬！保錡仲分享咗新歌入面最鍾意嘅一句歌詞「資質不夠少說話」，希望可以警惕大家同時，警惕埋自己，做人唔好咁多藉口啊！
去年係保錡作為新人嘅一年，工作忙到冇停手，而喺呢一年亦令佢發現其實做人唔可以太貪，如果唔係每件事出到嚟都會半桶水，所以今年佢希望做任何事都專注同投入，今年想出多啲騷，汲取現場表演經驗。另外作為張家輝嘅鐵粉，保錡當然希望有機會同佢合作，仲話希望自己喺新戲《陰目偵信》嘅表現可以打動到偶像添！另外，保錡亦希望同尹光合作出歌，已經有晒全盤計劃，打算同尹光呢位「廟街歌王」齊齊變做「九龍灣歌神」，保錡更即席唱返兩嘴尹光嘅作品，當中仲有首Disco版嘅《少理阿爸》添，好正㗎！想聽就即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]