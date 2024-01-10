吳千語新婚️提富貴老公甜到漏 最冧聽到「2個人生活比1個人好」 …
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Viu1HK報導：吳千語新婚️提富貴老公甜到漏 最冧聽到「2個人生活比1個人好」 爆兩年前已被求婚 否認雙喜臨門
吳千語同「百億富三代」施伯雄婚後首度現身公開活動，心情爆靚！講到新婚生活，千語冧豬話同平時冇乜分別，因為keep住都係咁甜？佢又感謝老公仔同佢一齊上真人騷節目，令佢了解、體驗到自己嘅工作性質，不過千語指之後應該唔會再孖住出鏡晒恩愛，點解嘅？
千語透露2年前生日當日已被求婚，仲還原成個sweet爆過程！佢又搞笑話其實再早喺一年前，曾經發生一件事而知道老公仔有求婚計劃，只係唔想拆穿對方先扮唔知！
呢對新人喺上月完成簽紙儀式，千語話既感動又激動，仲開心share老公仔講咗句令佢覺得最冧嘅說話！至於補擺酒，千語預告今年內會搞個小型party，佢亦有回應早前被傳「雙喜臨門」一事，佢哋有冇生B計劃？另外，有傳由千語主演嘅電影《驅魔龍族馬小玲》拍攝進度延誤至爛尾收場，千語有為傳聞解釋，即刻去睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK