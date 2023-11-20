《富都青年》入圍7項金馬獎 吳慷仁學錯手語打擊大 多得李心潔調教不…
廣告
Viu1HK報導：《富都青年》入圍7項金馬獎 吳慷仁學錯手語打擊大 多得李心潔調教不讀不回陳澤耀被誤會難相處？
由吳慷仁、Jack陳澤耀主演嘅《富都青年》，係一部台灣、馬來西亞合拍電影，戲中佢哋係一對拎唔到身份證嘅兄弟，咁點喺富都巴剎呢個混雜住唔同國家外勞嘅老社區生活？佢哋都不禁慨嘆呢個故事係超級沉重！
「哥哥」慷仁為演活天生啞巴角色，飛大馬拍攝前就已經喪惡補手語，點知因為一件事就推翻晒佢所以嘅努力！至於「阿迪」Jack就配合角色增磅7kg，搣甩為人熟悉嘅idol身份，佢就話為咗自己鍾意做嘅事，叫佢做咩都得！
有付出自然有收穫，呢對兄弟孖住入圍金馬獎「最佳男主角」、「最佳男配角」，除此之外，《富都青年》仲入圍另外嘅5個金馬獎項，兼搶先喺唔同嘅國際影展橫掃9個大獎，佢哋勁謙虛咁話呢一切都係團隊嘅功勞！其中慷仁喺第17屆西寧FIRST青年電影展獲「最佳演員獎」，被評判大讚眼神到位！即刻click入片對慷仁對視，感受佢咩料子啦！Jack更爆咗佢一個小秘密添！去片！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK