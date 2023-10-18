吳慷仁晒流利廣東話 欣賞名導杜琪峯️馮德倫任Kelly演唱會嘉賓驚多過…
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Viu1HK報導：吳慷仁晒流利廣東話 欣賞名導杜琪峯️馮德倫任Kelly演唱會嘉賓驚多過喜何超儀懸紅100萬尋推job「有心人」現場實況
吳慷仁、馮德倫、何超儀、徐濠縈、談善言、Amy Lo盧慧敏、倪晨曦等今晚出席商場品牌活動，勁墟冚呀！候選金馬影帝兼金鐘視帝吳慷仁，以流利廣東話受訪，佢話此行主要目的係宣傳新戲《富都青年》，勁期待同影迷交流，又指想接拍香港電影，心目中最欣賞名導杜琪峯！唔知呢幾日有冇機會喺地鐵撞到吳慷仁呢？
同場馮德倫大讚好友吳慷仁演技出色，睇好對方封帝！問到馮導有冇機會同對方合作？佢笑話希望吳慷仁收佢友情價，再讚對方就算係咩角色都駕馭得到！提到佢早排為另一好友Kelly陳慧琳個澳門騷擔任嘉賓，馮德倫自爆上台好驚，又話考慮咗好耐，係Kelly最後使出「秘密武器」先答應做嘉賓！唔知馮德倫唱完今次有冇心郁郁想出歌呢？又會唔會應承為Kelly MV執導呢？
Josie何超儀透露11月會同老公陳子聰睇醫生，12月返嚟就參與音樂節演出。問到子聰近況，Josie指身體好好，又爆畀咗個大project老公，所以依家好努力寫歌！佢突然嬲爆指自從子聰身體不適後，遭「有心人」推job，氣憤揚言懸紅100萬尋人！另外，昔日好姊妹徐濠縈亦在場，Josie明言二人延續姊妹情，轉頭一見面就會攬住，之後仲會約飯局添！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK