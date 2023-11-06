Marco處男舞台劇冇得NG壓力大獲胡希文讚可愛「搞到姨姨母愛大爆…
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Viu1HK報導：Marco處男舞台劇冇得NG壓力大獲胡希文讚可愛「搞到姨姨母愛大爆發！」吳林峰演親熱戲要問准女友
Marco@P1X3L、吳林峰及YoYo胡希文最近為首度合作舞台劇《小塵大事2023我也流淚的》積極綵排，處男Marco演出嘅處男舞台劇，真係搞到佢好緊張，因為冇得NG，佢直認記對白比較弱，見到YoYo一晚背好幾頁台詞，就更加緊張。不過，YoYo大讚Marco太可愛，好受幕後女同事歡迎，笑言「搞到我哋呢班『姨姨』母愛大爆發！」
而吳林峰一開始冇諗過參演舞台劇，答應演出都係「純粹誤會」。劇中吳林峰同YoYo要做情侶，估唔到監製Day 1就問吳林峰底線去到邊，嚇到佢唔知點應對「我要問准女友先知演情侶嘅底線係咩！」拍檔YoYo更踢爆吳林峰「掂一掂佢都會唔敢郁。」想知情況有幾尷尬？睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK