吳浩康地盤工捱出頭開個唱爬高台拍片無懼色希望畀張致恆留成長空間
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Viu1HK報導：被網民稱為「職安真漢子」嘅吳浩康近日密密地盤開工養家。近日吳浩康宣佈將會喺2月24日元宵節喺水上樂園AQUALAND舉行個唱，仲停工一日拍攝海報同宣傳片！
Deep一身工業風造型亮相，仲出動私伙安全帶拍攝，即使危坐幾層高鐵架都無怕過：「其實冇諗過會發展得咁快，主辦佢地好錫我，覺得我屬於舞台，所以幫我搞呢次音樂會。我都好多年都冇舉行個人騷，今次唔會加太多新Idea，反而想保留歌曲原汁原味。」
Deep為咗拍片仲落手落腳裝拆欄杆，手法睇落好專業。佢仲講明一場唔夠喉，希望Fans買飛打動主辦單位加場。而Deep一講到囝囝就冧晒，話仔仔成日眼定定望住佢唱歌添。不過今次個唱囝囝會入場支持，但唔會邀請佢上台做「嘉賓」喇。
提到網民將張致恆與Deep作比較，佢表示有留意相關消息，坦言都有畀佢呃過，但做兄弟真係心照，想知更多快啲睇片啦！
網民點睇？
加油吧 Deep
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK