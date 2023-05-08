吳耀漢喪禮️好友花牌滿靈堂 吳嘉龍傷感落淚謹記亡父教導 「開心生活…
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Viu1HK報導：吳耀漢喪禮️好友花牌滿靈堂 吳嘉龍傷感落淚謹記亡父教導 「開心生活就好，要對他人善良」️
香港資深演員吳耀漢上月因病逝世，享年83歲，今日於紅磡世界殯儀館景行堂設靈，明日上午完成大殮儀式後，下午二時將於九龍塘聖公會基督堂舉行告別式。靈堂以白花簡約佈置，旁邊放有大電視播放他生曾拍攝的電影片段，橫匾寫上「與爾仝笑」，兒子吳嘉龍（Carl）一早到場打點。約下午4時許，吳耀漢遺孀Susan亦在女親友陪伴下到場。
吳耀漢生前廣結人緣，圈中藝人如張學友、楊千嬅、林家棟、盧冠廷與太太唐書琛、吳彥祖、岑建勳與女兒寧兒、寧童及寧樂亦送上花牌致意。另外，與吳耀漢甚有淵源的周梁淑怡、洪金寶、姜大偉與太太李琳琳、岑建勳與劉天蘭到場致意。
Carl接受傳媒訪問期間一度傷感落淚，他坦言每天仍然會哭「呢幾個月都困難好大，佢同我哋話下次見，其實都有少少開心，因為我哋相信佢去咗個更好嘅地方，咁我哋當然都難過。」他表示最懷念父親的幽默感，至今仍未能接受父親的離開。
Carl昨日於社交平台以英語發文悼念父親，透露上月吳耀漢曾向他表示想死，但不成功，他鼓勵父親應該做他最擅長的事，就是活着。Carl知道爸爸也明白，生命裡一切有時，不管喜悲也總會過去。他受訪時表示，因為爸爸被長期病患折磨，令他的幽默感亦被磨蝕「尤其COVID呢2、3年，佢見唔到朋友去唔到鍾意嘅餐廳，都好大壓力，不過佢對生命仍然充滿熱情。」問到Carl父親最大的教導，他說「無需對生命過於嚴肅，人生好短暫，所以只要開心生活就好，要對他人善良。」
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