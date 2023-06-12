吳肇軒新戲化身探員X 撐兄弟林耀聲單純非情場老手️
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Viu1HK報導：吳肇軒新戲🎬化身探員X😎 撐兄弟林耀聲💪🏻單純非情場老手🙅🏻♂️｜Viu1 娛樂新聞
吳肇軒、林耀聲、顏卓靈、余潔滢等今日出席電影《我也是》開鏡儀式。軒仔喺戲中嘅原形人物係YouTuber探員X，佢話期望見到對方本尊。問佢恨唔恨演林耀聲嘅強姦犯角色？軒仔笑言：「我想做都唔敢講」
至於林耀聲對於要挑戰性格障礙嘅強姦犯角色，佢事前都做足功課，但就話最驚係拍攝時整損被強姦嘅余潔滢。而阿聲近日有份拍嘅ViuTV節目《初戀Action！》，追女「老練」手法被主持梁祖堯形容為情場老手，阿聲梗係唔認，你估佢老友軒仔點講？
至於好耐冇見嘅顏卓靈就話疫情期間冇乜工開，反而去咗報讀心理學課程，仲話for將來冇嘢撈就轉行。而處女拍戲嘅余潔滢一嚟就要被強姦，不過劇組錫住佢冇乜愛情動作場口，想知更多就睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]