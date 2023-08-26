Edan處男騷頭場著孖煙囪上台有點小Crazy？ 同爵屎見證岑珈其出浴笑…
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Viu1HK報導：Edan處男騷頭場著孖煙囪上台有點小Crazy？ 同爵屎見證岑珈其出浴笑爆嘴
Edan呂爵安處男solo concert《EDAN LUI ”IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》噚晚(25號)迎接頭場，Edan著住小背心邊騷麒麟臂邊唱跳《ChatMrE》登場，搞到台下爵屎嗌爆亞博！之後佢又發揮「小諧星」本色，暖場片段分別扮成Anson Lo、Jer同姜濤，真係笑爆嘴！唱完《小諧星》，Edan除咗件熊公仔衫後仲勁沾沾咁問大家，佢開場個造型壞唔壞過凱婷添！不過Edan點止壞過凱婷，仲Cute過大家嘅小baby阿儀添！事關佢居然著住條孖煙囪喺台上同《造星II》4位B3組成員搞gag唱《一加一等於阿E》，真係俾佢哋笑死啊！
呢晚Edan仲邀請咗兄弟Jer做嘉賓，兩位仲齊齊合唱鄉音版《水刑物語》，全場笑爆嘴！而喺encore環節，就有4膠現身，唯獨少咗依家身在日本嘅岑珈其，但向來膠戰都係6個人一條心，所以Edan事前就氹咗爺爺沖住涼拍片唱《LOVERSE》贈興，同爵屎齊齊見證呢個香艷出浴畫面，事後得知被呃嘅珈其都忍唔住喺IG出story話「兩雀安，枉我咁撐你」，但之後又補多句「要繼續Good Show。」勁sweet啊！而非常有愛嘅仲有喺台下做觀眾撐足全場嘅兄弟Anson Lo同Jeremy啊！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK