Edan自爆對住鄭中基發表偉論瘀到爆 被「控制不了的姑媽」吳君如索吻…
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Viu1HK報導：Edan自爆對住鄭中基發表偉論瘀到爆 被「控制不了的姑媽」吳君如索吻
Edan呂爵安處男騷第二場，就有「二次登場」嘅老豆鄭中基(Ronald)同姑媽吳君如做嘉賓，Edan自爆同Ronald第一次見面係喺《闔家辣》圍讀，當時圍讀完，被問有冇意見嗰陣，「初生之犢不畏虎」嘅Edan居然真係走去發表偉論，諗返起都覺得瘀到爆！而姑媽君如呢晚就以Pink lady look登場，一上台即刻風騷到行cat walk，仲話要攬攬同錫錫Edan添，被索吻嘅Edan嚇到「花容失色」，真係笑Cry！之後佢哋就合唱《萬水千山總是情》同《辣到出汁》，全場氣氛超正啊！
另外，今日Edan都出Post大讚老豆同姑媽超正，但唯一美中不足就係阿媽梁詠琪唔喺香港嚟唔到，不過GiGi都即刻留言話今日會趕返嚟睇尾場，勁有愛啊！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK