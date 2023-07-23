[email protected]靠高音演幼稚園老師 Alina新劇多「性伴」搵Sta…
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Viu1HK報導：C[email protected]靠高音演幼稚園老師 Alina新劇多「性伴」搵Stanley試戲 周家怡爆周國賢著2條孖煙囪 改名「賢姐」
Candy王家晴 @COLLAR、周家怡、Endy周國賢、Alina李炘頤、駱振偉等，今日出席MakerVille原創劇《無人之境》開鏡拜神。今日「廿歲」生日嘅家怡話願望係歲數唔好出現喺標題，小編收到啦！佢同Endy喺劇中演夫婦，問佢哋有冇親熱戲？係有嘅，家怡仲爆Endy著孖煙囪外再加多條打底褲，依家就多咗個名叫「賢姐」，笑Cry！
Candy喺劇中就同Brian陳安立演一pair，不過就冇乜親熱戲，而為咗飾演幼稚園教師，Candy都有特登請教現實中做教師嘅父母，媽媽都教吊高把聲。
至於大表嫂Alina嘅角色就最大挑戰，講佢係性伴繁多嘅跳舞老師，佢話有喺屋企同大表哥試戲喎！想知更多就睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]